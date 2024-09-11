بعد سن الخمسين.. إزاى تمارس تمارين القوة وتحافظ على صحة قلبك بحيل بسيطة؟

كتب – حسام الشقويرى

إن رفع الأثقال أو ممارسة تمارين القوة بعد سن الخمسين أمر بالغ الأهمية لمكافحة فقدان العضلات المرتبط بالعمر، وتعزيز كثافة العظام، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي. كما أنه يحسن الاستقلال الوظيفي، ويدعم الصحة البدنية بشكل عام، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. كما تفيد تمارين القوة الصحة العقلية من خلال تحسين الحالة المزاجية والثقة بالنفس، مما يساهم في تحسين جودة الحياة، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth ، ولكن كيف يمارس من هم فوق الخمسين هذه الرياضة بسهولة وبما يتناسب مع قدراتهم؟

1 - تمارين القوة تحسن كتلة العضلات



يساعد رفع الأثقال في مكافحة فقدان العضلات المرتبط بالعمر، والمعروف باسم فقدان العضلات. و المشاركة في تدريبات المقاومة تحفز نمو العضلات وقوتها، وهو أمر ضروري للحفاظ على الاستقلال الوظيفي. تدعم زيادة كتلة العضلات القدرة على الحركة بشكل أفضل وتقلل من خطر السقوط والكسور، مما يعزز الاستقرار البدني العام

2 - تحسين صحة العظام



إن رفع الأثقال يضغط على العظام، مما يحفز عمليات بناء العظام. وهذا يساعد في مكافحة فقدان كثافة العظام، وهي مشكلة شائعة لدى كبار السن والتي يمكن أن تؤدي إلى هشاشة العظام. كما تعمل تمارين القوة على تعزيز صحة العظام من خلال زيادة كثافة المعادن في العظام، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالكسور وتحسين قوة الهيكل العظمي.

3 - صحة التمثيل الغذائى



تعمل تمارين المقاومة على تعزيز عملية التمثيل الغذائي من خلال زيادة كتلة العضلات، مما يساعد الجسم بدوره على حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء الراحة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لإدارة الوزن وتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل مرض السكري من النوع 2. يساهم تحسين الصحة الأيضية في زيادة مستويات الطاقة والحيوية بشكل عام.

ما هو تدريب القوة؟

تدريب القوة هو أي شكل من أشكال التمارين الرياضية التي تتضمن استخدام الأوزان أو المقاومة لبناء القوة في عضلاتك . يُعرف تدريب القوة أيضًا باسم تدريب المقاومة.

يتضمن تدريب القوة استخدام المعدات أو وزن جسمك. على سبيل المثال:

تمرين الضغط

شد الجسم

القرفصاء

البوكسينج

رفع الأثقال - باستخدام أوزان اليد أو الساق أو معدات الصالة الرياضية

أشرطة المقاومة

قد تتضمن المهام المنزلية أو مهام العمل تقوية العضلات. وتعتبر الأنشطة مثل رفع الصناديق وتحريكها، أو الحفر في الحديقة، أو حمل البقالة، أشكالاً من تدريب القوة تناسب قدرات من هم فوق الخمسين.