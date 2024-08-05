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نتيجة الثانوية العامة 2024.. رابط الحصول على النتيجة بعد اعتمادها

الإثنين، 05 أغسطس 2024 10:00 ص
نتيجة الثانوية العامة 2024.. رابط الحصول على النتيجة بعد اعتمادها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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يتيح اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2024، صباح غد الثلاثاء بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث يمكن للطلاب الدخول على أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2024 والضغط على الرابط التالي.. 

وتظهر للطالب نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد الدخول برقم الجلوس.

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.


 







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