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نتيجة الثانوية العامة 2024.. على "اليوم السابع" صباح الثلاثاء 6 أغسطس

الأحد، 04 أغسطس 2024 07:03 م
نتيجة الثانوية العامة 2024.. على "اليوم السابع" صباح الثلاثاء 6 أغسطس نتيجة الثانوية العامة 2024
محمود طه حسين

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ينشر "اليوم السابع" نتيجة الثانوية العامة 2024، كاملة صباح الثلاثاء 6 أغسطس الجارى، قبل انعقاد المؤتمر الصحفى لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يتيح اليوم السابع للطلاب الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2024، من خلال الرابط التالى  https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024، بعد الدخول برقم الجلوس.

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة إجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.


 







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