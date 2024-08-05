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نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على هذا الرابط

الإثنين، 05 أغسطس 2024 10:11 ص
نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على هذا الرابط وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع اليوم السابع من خلال الدخول على الرابط التالى..

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2024، حيث سيتم إتاحة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع اليوم السابع صباح غد الثلاثاء، ويتيح اليوم السابع للطلاب معرفة نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس.

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.







نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم

نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط سريع لنتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

لينك سريع لنتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

الآن نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم يعلن نتيجة الثانوية العامة 2024

الموقع الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2024

موقع نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

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