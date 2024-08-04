نتيجة الثانوية العامة 2024.. طباعة الرقم السرى للطلاب استعدادا للتنسيق

محمود طه حسين

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على طباعة الأرقام السرية لطلاب الثانوية العامة استعدادا لتنسيق القبول بالجامعات حيث ستقوم الوزارة بتسليم الأرقام السرية للمديريات والمدارس الثانوى بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 حتى يتمكن الطلاب من الحصول على رابط تنسيق القبول بالجامعات وكتابة الرغبات، لحين طباعة شهادات طلاب الثانوية العامة



ينشر "اليوم السابع" نتيجة الثانوية العامة كاملة صباح الثلاثاء 6 أغسطس الجارى، قبل انعقاد المؤتمر الصحفى لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يتيح اليوم السابع للطلاب الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2024، من خلال الرابط التالى https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024، بعد الدخول برقم الجلوس.

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.



