رسميًا.. إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 الثلاثاء (إنفوجراف)

كتب ـ محمود طه حسين

يعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.



رسميًا.. إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 الثلاثاء

للتسجيل ومعرفة نتيجة الثانوية العامة 2024 اضغط هنا



وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكل إجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بخالص الشكر والتقدير لكل العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024:



- الدخول على موقع اليوم السابع https://m2.youm7.com/

- الدخول على أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2024 والدخول على الرابط التالي https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024

- تظهر للطالب نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد الدخول برقم الجلوس.

- تظهر للطالب نتيجة الثانوية العامة 2024 بنسبة مئوية ومجموع درجات

- يظهر للطالب درجات فى المواد بنتيجة الثانوية العامة 2024.