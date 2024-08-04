نتيجة الثانوية العامة 2024 .. كيف تظهر للطالب وهذه طريقة حساب الدرجات

كتب محمود طه حسين

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، الثلاثاء المقبل 6 أغسطس الجارى، وتظهر النتيجة للطالب، إما ناجح من الدور الأول بمجموع درجات سواء مرتفع أو منخفض أو راسب فى مادتين ويتاح له دخول امتحانات الثانوية العامة دور ثان أو راسب فى 3 مواد فأكثر وفى هذه الحالة يعد الطالب راسبا ويبقى للإعادة للعام المقبل، أو طالب تم حجب نتيجته بسبب مخالفة ارتكبها أثناء عقد امتحانات الثانوية العامة، ويقوم الطالب بحساب مجموع درجاته حيث يتم ضرب المجموع الذي حصل عليه الطالب في 100 ثم قسمة الناتج على 410 درجات وهى المجموع الكلى للمواد الأساسية بالثانوية العامة.

للتسجيل ومعرفة نتيجة الثانوية العامة 2024 اضغط هنا

وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على إظهار درجات الطالب بنتيجة الثانوية العامة 2024 بالدرجات وأيضا النسبة المئوية حتى يتمكن الطالب من معرفة درجاته والنسبة المئوية ثم تعلن أيضا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى درجات الطالب فى كل مادة من مواد الثانوية العامة بـ نتيجة الثانوية العامة 2024.



ويمكن للطلاب الدخول على أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2024 والضغط على الرابط التالي https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024

حيث تظهر للطالب نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد الدخول برقم الجلوس.



ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.



