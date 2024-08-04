موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024.. احصل على الدرجات من هذا الرابط

كتب محمود طه حسين

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة 2024، الثلاثاء المقبل فيما تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تجهيز قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024، حيث من المقرر أن يتم تهنئة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024 خلال الساعات القادمة، من خلال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف.

ويمكن للطلاب الدخول على أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2024 والضغط على الرابط التالي https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024

حيث تظهر للطالب نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد الدخول برقم الجلوس.

للتسجيل ومعرفة نتيجة الثانوية العامة 2024 اضغط هنا

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.



