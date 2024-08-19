أخبار مصر.. تأجيل محاكمة أحمد فتوح لجلسة 16 سبتمبر المقبل مع استمرار حبسه

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تأجيل محاكمة المتهم أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة 16 سبتمبر، مع استمرار حبسه.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يتابع خطة عمل وزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة.. ويوجه بالعناية بالأئمة والخطباء وتطوير برامج التأهيل والتدريب

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعناية بالأئمة والخطباء، وتطوير برامج تأهيل وتدريب الأئمة، التي تتم بغرض تأهيلهم دعوياً وعلمياً وثقافياً، على يد كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية، وذلك بهدف الصقل المستمر لخبراتهم، وتعزيز قدراتهم على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير، وفقاً لصحيح الدين الإسلامي الحنيف، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

قرار جمهورى بتجديد تكليف حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم ٣٤٣ لسنة ٢٠٢٤ بتجديد تكليف حسن السيد حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام اعتباراً من ١٨ أغسطس ٢٠٢٤.

بلينكن: محادثات القاهرة والدوحة قد تكون الفرصة الأخيرة لإنهاء الحرب فى غزة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن محادثات القاهرة والدوحة "قد تكون الفرصة الأخيرة لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإعادة المحتجزين لدى لحماس". وزارة التعليم: لا يوجد تغيير فى امتحانات الثانوية العامة أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا يوجد تغيير في نظام الدراسة أو الامتحانات في الصف الثالث الثانوي، موضحة أن إعادة هيكلة الثانوية العامة تركزت على تحديد مواد بعينها بهدف إتاحة الفرصة للمعلم لتدريسها وفقا لعدد الساعات المعتمدة لكل مادة وكذلك تنمية مهارات الطلاب والانتهاء من المنهج في الوقت المخصص. وزارة التموين: انطلاق معارض أهلا مدارس 2024 أول سبتمبر أكد اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جارى الاستعداد لانطلاق معارض أهلًا مدارس "2024 لتوفير المستلزمات المدرسية ومن المقرر أول سبتمبر وحتى 25 سبتمبر المقبل. حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 28 مليون خدمة مجانية خلال 18 يوما أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 28 مليونا و8 آلاف و941 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الأحد 18 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تنسيق المرحلة الثانية.. غدا إتاحة تسجيل الرغبات بحد أدنى 64.63 % علمى و56.9% أدبى تبدأ غدا الثلاثاء، المرحلة الثانية لـ تنسيق القبول بالجامعات تبدأ الثلاثاء 20 أغسطس وتنتهى السبت 24 أغسطس، بحد أدنى 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبة العلمى، و230 للشعبة الأدبية بنسبة 56.9% وسيتم إتاحة التقدم ل 286 ألف و88 طالبا لشعبة علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية 66 ألف و969 طالب وطالبة بإجمالى 353057. غدا انطلاق امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية بمواد الفقه والهندسة تنطلق غدا الثلاثاء امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى الامتحان بمادتى الفقه والجبر والهندسة الفراغية، كما يؤدي طلاب القسم الأدبى الامتحان فى مادتى الفقه والتوحيد.

وزارة التموين: لا مساس بالسكر المدعم على البطاقات.. ومخزون القمح يتجاوز 6 أشهر أكدت وزارة التموين أنه في إطار متابعة وزارة التموين والتجارة الداخلية لموقف طرح السلع الأساسية الحرة والتموينية في الأسواق؛ لا يوجد مساس بالسكر التموينى المطروح على البطاقات التموينية ولا مساس بالحصة التموينية المقررة لكل فرد على البطاقة التموينية، مضيفا أن مخزون القمح يتجاوز 6 أشهر ونستهدف الوصول إلى 9 أشهر، حيث تحرص الوزارة من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية على توفير وتأمين مخزون السلع الأساسية، مضيفا أن إجمالى احتياجات مصر من القمح سنويا سواء للخبز المدعم أو القطاع الخاص فى الأسواق تقرب من 20 مليون طن قمح. وزارة النقل تنتهى من إنشاء محور بديل خزان أسوان.. صور أكدت وزارة النقل الانتهاء من إنشاء محور بديل خزان أسوان، بمحافظة أسوان، حيث نشرت الوزارة صورا توضح انتهاء تنفيذ المحور على نهر النيل وعدة مناطق بمحيطه، حيث يبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترا، بواقع ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، ويشمل تنفيذ المحور 3 أعمال صناعية تتمثل في 2 كوبري و1 نفق، بالإضافة إلى أعمال طرق بطول 3.35 كم.