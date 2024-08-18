أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية .
- الطماطم بـ24 جنيها
ـ البصل بـ11 جنيها .
- البطاطس بـ 27 جنيها.
- الجزر بـ 20 جنيها .
- بطاطا بـ12 جنيها.
- الخيار بـ 23 جنيها .
ـ الباذنجان الأبيض بـ13 جنيها.
- الكوسة بـ 29 جنيها .
-الباذنجان العروس بـ13 جنيها .
- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها
ـ الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .
- الليمون بـ 9 جنيهات.
ـ بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو
- الموز البلدي بـ 27 جنيها.
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