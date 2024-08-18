اليوم السابع
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأحد، 18 أغسطس 2024 12:34 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية أسعار الخضراوات والفاكهة
كتب ـ مدحت وهبة

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تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير  السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة  فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة  بالمجمعات الاستهلاكية .

 

- الطماطم بـ24 جنيها

ـ البصل بـ11 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 27 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 20 جنيها .

- بطاطا بـ12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 23 جنيها .

‏‎ـ الباذنجان الأبيض بـ13 جنيها.

- الكوسة بـ 29  جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ13 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها

ـ ‏الفلفل الألوان بـ 40 جنيها  .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 9  جنيهات.

ـ بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 27 جنيها.







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل




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