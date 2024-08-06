اليوم السابع
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طرح السكر المدعم على بطاقات التموين خلال شهر أغسطس 2024.. اعرف الأسعار

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 05:00 ص
طرح السكر المدعم على بطاقات التموين خلال شهر أغسطس 2024.. اعرف الأسعار السكر
كتب مدحت وهبة

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وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية على بطاقات التموين ضمن مقررات شهر أغسطس 2024 ، وتطرح السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه للكيلو وتصرف البطاقة الواحدة حتى 6 كيلو لمن يبلغ عدد أفرادها 6 أفراد، بالإضافة إلى استمرار صرف سكر حر إضافي بسعر 27 جنيها للكيلو، بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، و2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر .

 

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد بدأت  العمل بـ الأوكازيون الصيفى  2024، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية

 







وزارة التموين

سعر السكر المدعم

سعر السكر على بطاقة التموين

مخزون السكر

سعر السكر

أسعار السكر

سعر السكر فى منافذ وزارة التموين

سعر السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية



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