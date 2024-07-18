مخزون السلع الأساسية وزيادة المخزون الاستراتيجى على رأس أولويات وزير التموين

كتب مدحت وهبة

يطلع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على مخزون كافة السلع الأساسية لبدء زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من كافة المنتجات خاصة القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم وأيضا زيت الطعام والأرز والسكر، حيث يتم طرح السلع الغذائية على بطاقة التموين لما يقرب من 63 مليون مستفيد من دعم السلع بجانب أيضا طرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يعد فيه ملف توفير السلع الغذائية وضبط الأسعار في الأسواق من أهم الملفات التي تتصدر اهتمامات وزير التموين في الوقت الحالي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء، حيث تشن الأجهزة الرقابية في الوزارة حملات من أجل ضبط الأسواق واستقرار الأسعار والتصدى لأى محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك فى ظل انتشار المحلات التجارية على مستوى محافظات الجمهورية واعتماد المواطن بشكل أساسى على المحلات والمراكز التجارية فى الحصول على احتياجاته اليومية من السلع الأساسية ولذلك بدأت الوزارة فى تفعيل منظومة الرقابة.