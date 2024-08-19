وزارة التعليم توضح حقيقة تدريس الإحصاء النفسى لطلاب الثانوية

كتب ـ محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ما يتم تداوله بشأن تدريس الإحصاء النفسي على الشعبة الأدبية في الثانوية العامة الجديدة 2025 ويتم تدريسها من قبل معلمي علم النفس وليس معلمي الرياضيات، مشددة على أنه لا صحة نهائياً لما يتم تداوله عن تدريس الإحصاء النفسي لـ طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية العام المقبل، وأن ما يتم تدريسه مادة الإحصاء من قبل معلمي الرياضيات، وأن الهدف من تدريس الإحصاء لطلاب شعبة أدبي في الثانوية العامة الجديدة لأن الطالب مؤهل لدراسة العلوم الاجتماعية والتطبيقية، ويحتاج معرفة مادة الإحصاء محتوى علمى أساسى، مضيفة أن ثورة الذكاء الاصطناعي تعتمد على محتويات بيانية ذكية.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارا وزاريا بنظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوى العام حيث أكد على أن يطبق نظام الدراسة والتقييم على طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث بالمرحلة الثانوية الموضح بهذا القرار، اعتبارا من العام الدراسي 2024 - 2025.

وشدد على أن تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي على ما يلي: أولا: المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل : (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والرياضيات، وعلوم متكاملة والفلسفة والمنطق).

ثانيا: المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب، وتعتبر مواد رسوب ونجاح، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل (التربية الدينية والتربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية، والتربية الرياضية).