أجواء حارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التى تزيد من درجات الحرارة المحسوسة .

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة فى الظل تتراوح مابين (36 -38) درجة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، و تتراوح مابين (33 -36) درجة على المناطق الساحلية، بينما تسجل على مناطق الجنوب ما بين (40 -43) درجة.

ويشهد اليوم الأحد، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30.