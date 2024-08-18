طرح الدواجن المجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار

كتب مدحت وهبة

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات الدواجن المجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بسعر 135 جنيها للكيلو بجانب طرح منتجات اللحوم والسلع الغذائية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

على جانب آخر، تستمر الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين في التعاقد على شراء كميات كبيرة من زيت الطعام لطرحه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وأيضا على بطاقات التموين حيث يستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 63 مليون مواطن ويتم الصرف من نحو 40 ألف منفذ "المجمعات الاستهلاكية ، بقالين التموين ، فروع مشروع جمعيتي " كما تستهدف الوزارة توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.