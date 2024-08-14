5 لكل شعبة بدلا من 7.. رسميا مواد الثانوية العامة بعد التعديل.. إنفوجراف

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المواد التى يدرسها طلاب الصف الثالث الثانوى العام، حيث تم تقليل عدد المواد من 7 إلى 5 مواد دراسية كالتالى:
رسميا.. مواد الثانوية العامة بعد التعديل
شعبة علمى علوم يدرس الطلاب مواد:
ـ اللغة العربية من 80 درجة .
ـ اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.
ـ الأحياء من 60 درجة .
ـ الفيزياء من 60 درجة.
الكيمياء من 60 درجة.
ـ المجموع من 320 درجة.
مواد شعبة علمى رياضيات يدرس الطلاب:
ـ اللغة العربية 80 درجة.
ـ مادة اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة
ـ مادة الرياضيات 60 درجة.
ـ مادة الكيمياء 60 درجة.
ـ مادة الفيزياء 60 درجة.
ـ المجموع الكلى سيكون من 320 درجة.
ـ مواد الشعبة الأدبية:
ـ اللغة العربية 80 درجة.
ـ اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.
ـ مادة التاريخ 60 درجة.
ـ مادة الجغرافيا 60 درجة.
ـ مادة الإحصاء 60 درجة.
ـ المجموع الكلى 320 درجة.
مواد اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والجيولوجيا مواد نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع
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