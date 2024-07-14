نسبة التنفيذ 98%.. شاهد محور خزان أسوان الجديد جنوب مصر

أسوان – عبد الله صلاح

ينشر "اليوم السابع" صوراً جديدة لمحور بديل خزان أسوان الجديد، المنتظر افتتاحه خلال العام العالى 2024، ليحل بديلاً عن خزان أسوان الذى كشفت الدراسات عن تأثر جسم الخزان بحركة المرور والسيارات عليه.

ووصلت نسبة التنفيذ بالمشروع إلى 98.5 % وبتكلفة 1.9 مليار جنيه، ويصل طول المحور، إلى 5.4 كم، ويضم أكبر فتحة ملاحية يتم تنفيذها لأول مرة فى مصر وتصل إلى 182 متر ليساهم فى الربط بين شرق وغرب النيل، والطريق الصحراوى الغربى القاهرة / أسوان، وطريق أسوان / أبو سمبل البرى.

ويشهد حالياً تنفيذ الطبقة السطحية للأسفلت، مع نهو اللمسات الجمالية والحضارية بكافة المداخل والمخارج والتى تنفذها الهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان، مع زيادة المسطحات الخضراء والزراعات المبهرة من الأشجار والجهنميات ذات الألوان الراقية المتنوعة، والتى تتناسب مع طبيعة الطقس وارتفاع درجات الحرارة.





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