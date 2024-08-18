حصاد الوزارات.. المرحلة الثانية للتنسيق تبدأ الثلاثاء بحد أدنى 265 درجة للعلمى و230 لأدبى

إعداد - محمد جاد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات.

كامل الوزير: الانتهاء من تصنيع 8 قطارات سريعة و2 جرار بضائع للعمل في الخط الأول

المرحلة الثانية للتنسيق تبدأ الثلاثاء بحد أدنى 265 درجة للعلمى و230 لأدبى

وزير التعليم العالى: أماكن شاغرة بكليات حقوق وتربية وآداب بالمرحلة الثانية

وزير التعليم العالي: 85.24% الحد الأدنى للقبول بكلية الاقتصاد و83.17% للإعلام

وزير التعليم العالى: 88.65% لكلية الهندسة و87.80% للتخطيط العمرانى

وزير التعليم العالي: 93.17% للطب و92.80% للأسنان و91.70% للصيدلة

الزراعة: صادرات مصر الزراعية تجاوزت الـ5.6 مليون طن

وزير العمل: زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ لـ1500 جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس

ننشر الخريطة الدعوية والقرآنية لوزارة الأوقاف اليوم الأحد

وزير الصحة يقيل مدير الشؤون الصحية بالجيزة ويكلف وكيل المديرية بتسيير الأعمال

وزير الأوقاف: نسابق الزمن من أجل مواجهة الفكر المتطرف ميدانيا وإلكترونيا

وزير التعليم العالى: 115464 طالبا بالمرحلة الأولى منهم 2002 لم يسجلوا رغباتهم

وزيرة التضامن: الخطوط الساخنة بالوزارة تستقبل 900 ألف اتصال خلال 6 أشهر

وزارة التعليم تنفى حضور الأمهات مع أبنائهن بالمدارس لمعرفة مستواهم

الرى: دعوة وزير الأشغال البحريني لزيارة محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر لمعالجة المياه