اليوم السابع
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وزير العمل: زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ لـ1500 جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس

الأحد، 18 أغسطس 2024 12:43 م
وزير العمل: زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ لـ1500 جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد جبران وزير العمل
كتبت آية دعبس

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أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، عن البدء في الإجراءات التنفيذية، لزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات، من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الوزير جبران أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مُستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، بدفع إعانات أجور لهم ،وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم الرعاية والحماية للعمال "جنود العمل والإنتاج" ، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.. جاء ذلك خلال رئاسة الوزير جبران لمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال اليوم،بديوان عام وزارة العمل،بالعاصمة الإدارية الجديدة ..

وبحسب بيان صحفي أعلن "مجلس الإدارة "،أن "الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يوليو 2024، مليارين و 231 مليونًا و 567 ألف جنيه، إستفاد منها 424 ألفًا و 19 عاملًا يعملون فى 3986 منشأة...حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الحميد سلامة الأمين العام للصندوق ، ومحمد عطيه الفيومي ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية ، وهشام أمين أحمد ممثل الاتحاد العام للغرف السياحية ، وخالد عيش ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وإيهاب عبد العاطي ،وخالد ابو بكر، وشيماء محمود ممثلي وزارة العمل ، ومرفت عبد السلام ممثل وزارة التضامن الاجتماعي ، وأحمد فاروق الدسوقي،عن وزارة قطاع الأعمال، وعضوين من ذوي الخبرة: إسماعيل فهمي و رفعت محمد حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين .

 







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