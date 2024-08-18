الزراعة: صادرات مصر الزراعية تجاوزت الـ5.6 مليون طن

كتبت أسماء نصار

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريراً من الدكتور محمد المنسى رئيس الحجر الزراعي حول إجمالي صادرات مصر الزراعية، حيث تجاوزت 5.6 مليون طن من أول يناير حتى 12 أغسطس الحالى.

أوضح التقرير أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.

أضاف أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ 2 مليون و77 ألف 386 طن، بالإضافة إلى تصدير 957 ألف 481 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 236 ألف و907 طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات.

واحتل العنب المركز الرابع بإجمالي 164 ألف و430 طن، واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، على المركز الخامس بإجمالي 156 ألف و644 طن، واحتلت البطاطا على المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي 89 ألف و710 طن، في حين احتلت المانجو على المركز السابع في الصادرات بإجمالي 37 ألف و 38 طن.

واحتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت 36 الف و876 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز التاسع بإجمالي 21 الف و965 طن، يليها في المركز العاشر الفراولة بإجمالي 21 الف و295 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 10 الف و 427 طن، في حين احتل الرمان على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 9799 طن.