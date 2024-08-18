ننشر الخريطة الدعوية والقرآنية لوزارة الأوقاف اليوم الأحد

كتب ـ لؤى على

حددت وزارة الأوقاف خريطتها الدعوية والقرآنية ليوم الأحد، وفيما يلي أنشطة الدعوة والقرآن الكريم في كل المديريات:

أولًا : أنشطة القرآن الكريم

• مقرأة الفجر: وتعقد بـ(11) مسجدًا.• المقرأة المجودة من مسجد السيدة نفيسة الساعة الحادية عشرة صباحاً .• مجالس الإقراء: وتعقد عقب صلاة الفجر بعدد (9) مجالس. مقارئ الواعظات : وتعقد عقب صلاة الظهر بمسجدين.• مراكز التلاوة: بمسجد ناصر (الأتوبيس) بدمنهور بمحافظة البحيرة عقب صلاة الظهر.• المقارئ النموذجية: وتعقد بعد الظهر بعدد (26) مقرأة.• مقارئ الأئمة: وتعقد عقب صلاة العصر بعدد (631) مسجدًا.• برنامج (صحح قراءتك): ويعقد من الأحد إلى الخميس عقب صلاة العشاء بأكثر من (1503) مسجدًا.• مكاتب التحفيظ على درجة، وعددها (150)، تعقد يوميّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8ص حتى 3 عصرًا. مكاتب التحفيظ بالمكافأة، وعددها (280)، تعقد يوميّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8ص: 12م، ومن 2م:4م.• برنامج التحفيظ عن بعد : تعقد (11) حلقة تحفيظ عن بعد.

ثانيًا : أنشطة الدعوة

- تنفيذ نشاط مجالس الإقراء بعدد (7) مساجد بعدد (6) مديريات: (دمياط- قنا- بني سويف- أسيوط – الغربية- أسوان).- تنفيذ مجلس الكرسي العلمي بمديرية أوقاف (أسيوط) بمسجد واحد .- تنفيذ عدد (150) درسًا منهجيًّا للأئمة بعدد (17) مديرية: ( القاهرة – الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – قنا – القليوبية – كفر الشيخ – الإسكندرية – دمياط – الغربية – بورسعيد – سوهاج – بني سويف – الأقصر – الشرقية – البحر الأحمر - أسوان) .- تنفيذ عدد (17) درسًا منهجيًّا للواعظات بعدد (7) مديريات: (القاهرة- المنوفية- الإسكندرية- الغربية- سوهاج- الفيوم - الشرقية).- تنفيذ عدد (15) ندوة "إقليمية" علمية دعوية كبرى بمديريات الوجه البحري: (القليوبية – الإسكندرية – الإسماعيلية – البحيرة – الدقهلية – السويس – الشرقية – الغربية – المنوفية – بورسعيد – جنوب سيناء – دمياط – شمال سيناء – كفر الشيخ - مطروح).- تنفيذ ندوة واحدة عن الصحة الإنجابية بمديرية أوقاف (الوادي الجديد).- تنفيذ عدد (13) ندوات ثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة بعدد (9) مديريات: (الجيزة – الإسماعيلية - الشرقية – بني سويف - قنا - بورسعيد – دمياط – شمال سيناء – المنوفية ).

ثالثًا : أنشطة التدريب

1- دورة المكون الشرعي للدفعة التاسعة من الدورة المتكاملة لعدد 79 متدربًا بأكاديمية الأوقاف الدولية.2- دورة أساسيات الكمبيوتر رقم 165 لعدد 17 متدربًا بأكاديمية الأوقاف الدولية.3- دورة التوعية الدينية لأئمة المناطق الحدودية لعدد 90 متدربًا أونلاين.