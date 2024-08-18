وزير التعليم العالى: 115464 طالبا بالمرحلة الأولى منهم 2002 لم يسجلوا رغباتهم

محمد صبحى ومحمود طه

توجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى ، بالتهنئة لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى متمنيا لطلاب المراحل المقبلة تحقيق أمنياتهم فى مستقبل تعليمى ناجح.

وقال الدكتور أيمن عاشور ، أنه تم البدء فى استقبال رغبات الطلاب بالمرحلة الأولى من الاثنين 12 اغسطس حتى الجمعة 16 أغسطس، موضحاً أن عدد الطلاب فى هذه المرحلة 116464 طالب موزعين على شعبة العلوم 26349 طالب وشعبة الرياضيات 16100 والشعبة الأدبية 74015 طالب

وتابع أن هناك 2002 طالب لم يتقدموا برغباتهم على موقع التنسيق الألكترونى.

‎ومن المقرر أن يتم إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على موقع التنسيق الإلكترونى بعد الانتهاء من فعاليات المؤتمر الصحفى لوزير التعليم العالى الخاص بإعلان النتيجة والمنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث يتمكن الطلاب من الدخول على الموقع برقم الجلوس والرقم السرى للتعرف على النتيجة إلكترونياً.

وانطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى يوم الأثنين 12 أغسطس باتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات إلكترونيا ، واستمرت حتى مساء يوم الجمعة 16 أغسطس وفقا للجدول الزمنى للمرحلة.

‎وسجل الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07%،كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%.







