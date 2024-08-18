‎وزير التعليم العالي: 93.17% للطب و92.80% للأسنان و91.70% للصيدلة

محمد صبحى ومحمود طه حسين

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة القبول بكلية الطب 93.17% وطب الأسنان 92.80% والعلاج الطبيعى 92.19 والصيدلة 91.70%.

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