اليوم السابع
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وزارة التعليم تنفى حضور الأمهات مع أبنائهن بالمدارس لمعرفة مستواهم

الأحد، 18 أغسطس 2024 10:38 ص
وزارة التعليم تنفى حضور الأمهات مع أبنائهن بالمدارس لمعرفة مستواهم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب ـ محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن حضور الأمهات مع الطلاب بـ المرحلة الابتدائية ثلاثة أيام في الأسبوع بالمدرسة في العام الدراسي الجديد 2024/2025، لمعرفة مستواهم الدراسي غير صحيح، موضحة أن ما يتم تداوله  لا أساس له من الصحة ولم يصدر أي قرار بحضور الأم مع الطالب بالمرحلة الابتدائية ثلاثة أيام في الأسبوع بالمدرسة، وهذه شائعات.

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، موضحا أن العام الدراسى الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربى والقوميات 21 سبتمبر المقبل وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالى 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25/ 1/ 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.
 







وزارة التربية والتعليم

حضور الأمهات مع ابنائهم

حضور الطلاب مع ابنائهم بالعام الدراسي الجديد

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