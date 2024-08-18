اليوم السابع
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كامل الوزير: الانتهاء من تصنيع 8 قطارات سريعة و2 جرار بضائع للعمل في الخط الأول

الأحد، 18 أغسطس 2024 01:58 م
كامل الوزير: الانتهاء من تصنيع 8 قطارات سريعة و2 جرار بضائع للعمل في الخط الأول الفريق كامل الوزير
كتب سيد الخلفاوى

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كشف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عدد القطارات السريعة التي تم تصنيعها للعمل بالخط الأول للقطار السريع، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء بشكل كامل من تصنيع ثلاثة قطارات سريعة (فيلارو)، وجار تصنيع قطارين آخرين كما تم الانتهاء من تصنيع خمسة قطارات إقليمية (ديزيرو) تم شحن أحدهما إلى القاهرة، وجار تصنيع عدد سبعة قطارات أخرى بالإضافة إلى الانتهاء من تصنيع 2 جرار كهربائي للبضائع.

ويتم تصنيع القطارات من خلال شركة سيمنز الألمانية، حيث يبلغ أسطول الوحدات المتحركة المخصص للخط 15  قطارا، سريعا، و34 قطارا إقليميا، و14 جرار بضائع.

والخط الأول للقطار السريع (السخنة ــ مطروح) طوله حوالى 675 كم ويضم 21 محطة (منها 8 محطات للقطار الإقليمى و13 محطة للقطار السريع) وتبدأ من محطة السخنة على ساحل البحر الأحمر مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والإسكندرية والعلمين وانتهاء بمحطة مطروح على ساحل البحر المتوسط وبذلك يكون قد تحقق الربط بين البحرين بريا.

كما يتكامل هذا الخط مع مشروع القطار الكهربائى الخفيف فى محطة العاصمة الإدارية، ومع الخط الثانى من شبكة القطار السريع فى محطة حدائق أكتوبر، ومع مونوريل غرب النيل فى محطة 6 أكتوبر ومع خط سكك حديد القاهرة أسوان فى محطة الجيزة، وهو ما يساهم فى تيسير حركة نقل الركاب والبضائع ودعم المناطق الصناعية والتجارية بالإضافة الى تنشيط السياحة بجميع أنواعها.

 







القطار السريع

القطار الكهربائي السريع

موعد تشغيل القطارات السريعة

النقل



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