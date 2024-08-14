7 أطعمة صحية باللون البرتقالى تعزز مستويات التغذية لدى طفلك

كتبت فاطمة خليل

يعاني غالبية الناس من نقص التغذية وعادة ما يبدأ هذا فى فترة الطفولة، وهناك عدد من الأطعمة الصحية باللون البرتقالي يمكنها تعزيز مستويات التغذية لدى طفلك نتعرف عليها في السطور التالية، بحسب موقع تايمز ناو.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة مصدر جيد للبيتا كاروتين وتوفره أكثر من الجزر، كما أنها مليئة بفيتامينات سي وب6 والمنجنيز والبوتاسيوم، تساعد هذه العناصر الغذائية على تعزيز جهاز المناعة ودعم إنتاج الطاقة وقوة العظام.

الشمام

الشمام فاكهة مرطبة غنية بفيتامينات أ و ج والبوتاسيوم والألياف. تساعد العناصر الغذائية في وظائف المناعة وصحة الجلد والهضم. حلاوته تجعله وجبة خفيفة مثالية أو يمكنك أيضًا إضافته إلى سلطات الفاكهة.

اليقطين أو قرع العسل

اليقطين منخفض السعرات الحرارية ولكنه غني بفيتامينات أ و ج والألياف ومضادات الأكسدة. تساعد هذه العناصر الغذائية على تحسين مناعتك وصحة عينيك وهضمك.

البرتقال



يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج وهو مهم لصحة جهاز المناعة. فهو يمنحك الألياف والبوتاسيوم وحمض الفوليك. كما أن السكريات الطبيعية الموجودة في البرتقال تجعله وجبة خفيفة منعشة، في حين تساعد الألياف في تنظيم مستويات السكر في الدم. يمكنك تقديمه على شكل شرائح أو عصير أو في سلطة فواكه.

المانجو



المانجو مليئة بفيتامين أ و ج، وكلاهما يساعد على تعزيز المناعة وصحة الجلد. كما أنها توفر كمية جيدة من الألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهاب. يمكن الاستمتاع بالمانجو طازجة، في العصائر أو مع الزبادي والحبوب.

الجزر

الجزر غني بالبيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين أ في الجسم. فيتامين أ مهم للحفاظ على صحة البصر ووظيفة المناعة والجلد. الجزر غني أيضًا بالألياف التي تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. يمكنك تقديمه نيئًا أو مطبوخًا أو مخلوطًا في العصائر والحساء.

المشمش



يعتبر المشمش مصدرًا جيدًا لفيتامينات أ و ج والألياف والبوتاسيوم. تساعدك هذه العناصر الغذائية على الحصول على بشرة صحية ورؤية جيدة وجهاز هضمي صحي. المشمش الطازج يشكل وجبة خفيفة لذيذة، في حين يمكن إضافة المشمش المجفف إلى الحبوب أو السلطات أو المخبوزات.

