هل تناول الحليب في الصباح أكثر صحة من الليل؟ اعرف التوقيت المناسب

كتبت مروة هريدى

يحتوي الحليب على العديد من العناصر الغذائية، فهو يحتوي على فيتامينات ومعادن حيوية، بما في ذلك البوتاسيوم والكالسيوم وفيتامين د، وبسبب محتواه العالي من البروتين، فإنه يعزز نمو العضلات وإصلاحها، ويقوي الأسنان والعظام، ويساعد الناس على الحفاظ على وزن صحي، كما يقوي الحليب جهاز المناعة، ويزيد من ترطيب الجسم، ويحسن الأداء الأيضي بشكل عام، وكلن أيهما أفضل تناوله في الصباح أم في الليل قبل النوم، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

في حين أن شرب الحليب في الصباح أو في الليل يعتمد على رغبة كل شخص، إلا أن لكل توقيت منهما فوائده الخاصة، على النحو التالى:

فوائد تناول الحليب في الصباح

شرب الحليب في الصباح يعزز مستويات الطاقة لأنه يحتوي على الكربوهيدرات والبروتينات والدهون التي يمكن أن توفر مصدرًا جيدًا للطاقة لبدء يومك، كما أنه يساعد في التحكم في الشهية طوال اليوم بفضل محتواه العالى من العناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم وفيتامين د وفيتامينات ب والتي عند تناولها في الصباح تضمن جرعة جيدة للجسم.

فوائد تناول الحليب في الليل

من ناحية أخرى، يساعد تناول الحليب في الليل على النوم لأنه يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يمكن أن يساعد في تعزيز النوم، ويلعب الكالسيوم الموجود في الحليب أيضًا دورًا في تحويل التربتوفان إلى سيروتونين، والذي يمكن أن يكون مهدئًا ويساعد في تحسين جودة النوم، ونظرًا لمحتواه من البروتين، فإن شرب الحليب في الليل يمكن أن يدعم تعافي العضلات، خاصة إذا كنت قد مارست الرياضة أثناء النهار.



وفقًا لخبراء التغذية، فإن أفضل وقت لتناول الحليب يعتمد على الروتين الخاص لكل شخص وأهدافه الصحية، فإذا كنت تبحث عن تعزيز مستويات الطاقة والشعور بالشبع سيكون تناوله في الصباح خيارًا جيدًا، أما إذا كنت تريد تعزيز النوم لديك والاسترخاء وتعافى العضلات يُفضل تناوله في الليل.

ومع ذلك، فإن الحليب هو منتج ألبان وبالتالي يمكن أن يكون مسببًا للالتهابات للعديد من الأشخاص ويمكن أن يجعلهم مضطربين في الليل أو يجعلهم يشعرون بالانتفاخ طوال اليوم خاصة عند تناوله في الصباح، كما يمكن أن يسبب غازات في المعدة لبعض الأشخاص لأنه منتج مسبب للالتهابات، لذلك يعتمد الأمر على طبيعة كل شخص وحتى إذا كان يناسبه تناول الحليب من الأساس من عدمه.