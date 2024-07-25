الصين تصدر مجددا إنذارا باللون البرتقالى عقب هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية

بكين (أ ش أ)

أصدرت السلطات الصينية مجددا إنذارا باللون البرتقالى لمواجهة العواصف المطيرة عقب هطول أمطار غزيرة على العاصمة مصحوبة برياح قوية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس، عن مكتب الأرصاد الجوية في بكين قوله - في بيان له - "إنه اعتبارا من الساعة 5 مساء أمس الأربعاء، إلى الساعة 8 مساء اليوم، يتوقع أن يتجاوز معدل هطول الأمطار في الساعة في معظم أنحاء المدينة 70 ملم، فيما يتوقع أن يتجاوز معدل هطول الأمطار في المناطق الجبلية الغربية والشمالية والمناطق الشرقية 100 ملم خلال 6 ساعات".

ولدى الصين نظام إنذار من الطقس السيئ مؤلف من 4 مستويات مرمزة بألوان مختلفة، حيث يمثل اللون الأحمر أشدها، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.

وعلى صعيد متصل، أعلن المقر الصيني لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف في الصين تفعيل استجابة طارئة من المستوى الرابع لمواجهة الفيضانات في بكين ومقاطعة خبي بشمالي البلاد.

وقال المقر - في بيان، نقلته (شينخوا) اليوم - "إنه من المتوقع أن تستمر العواصف المطيرة وهطول الأمطار الغزيرة والكثيفة قصيرة الأجل في بعض مناطق بكين ومقاطعة خبي المجاورة حتى غد الجمعة"، محذرا أيضا من أن استمرار هطول الأمطار يشكل مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى وقوع كوارث.