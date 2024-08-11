4 أطعمة صحية ضفها إلى نظامك الغذائي لمكافحة الكوليسترول الضار

كتبت مروة هريدى

يعد التحكم في الكوليسترول أمرًا بالغ الأهمية للوقاية من أمراض نمط الحياة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، ولإدارة الكوليسترول بشكل فعال، يعد الحفاظ على نظام غذائي متوازن أمرًا أساسيًا، ويمكن أن يساعد دمج الأطعمة مثل اللوز والشوفان والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات في تنظيم مستويات الكوليسترول، وإلى جانب النظام الغذائي، يعد التمرين المنتظم أمرًا ضروريًا أيضًا، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا" الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية وضرورة تضمينها في وجباتك اليومية.

اللوز

اللوز هو مصدر قوي للمغذيات، ويحتوي على 15 عنصرًا غذائيًا أساسيًا مثل البروتين والمغنيسيوم والكالسيوم والزنك، إن إضافة اللوز إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الكلي والضار مع تقليل الالتهاب الذي يضر بالقلب، كما أن تناول حفنة من اللوز يمكن أن يحسن من مستوى الكوليسترول الحميد ويقلل من دهون البطن ويقلل من محيط الخصر، وكلها عوامل خطر لأمراض القلب، ويمكنك دمج اللوز في نظامك الغذائي عن طريق إضافته إلى السلطات أو الحلويات أو العصائر للحصول على دفعة غذائية.

الحبوب الكاملة والشوفان

إن دمج الحبوب الكاملة في نظامك الغذائي يوفر العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وإدارة الوزن وخفض مستويات الكوليسترول الضار، والشوفان، على وجه الخصوص، فعال في تقليل الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، اختر تناول دقيق الشوفان أو الحبوب الكاملة في وجبة الإفطار، واستخدم دقيق الحبوب الكاملة في الخبز، وأضف الحبوب الكاملة المطبوخة إلى السلطات وأضف الشوفان إلى العصائر، واختر خبز الحبوب الكاملة للساندويتشات.

الفواكه

يمكن لنظام غذائي غني بالفواكه أن يحسن بشكل كبير من صحة الدهون بسبب محتواها من الألياف ومستويات المياه العالية والدهون المشبعة المنخفضة، هذه العوامل لا تخفض الكوليسترول فحسب، بل تتحكم أيضًا في الجوع وتعزز الشعور بالشبع وتساعد في الحفاظ على الوزن، ولتضمين الفواكه بسهولة في نظامك الغذائي، امزجها في العصائر، وأضفها إلى الحبوب أو الزبادي أو السلطات، ويمكنك أيضًا صُنع ماءً منقوعًا بالفواكه، واستمتع بها كوجبة خفيفة صحية.

الثوم

إن إضافة الثوم إلى نظامك الغذائي بانتظام يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول الكلي والضار، ويمكنك تحسين وجباتك عن طريق دمج الثوم في الطهي، أو تحميصه، أو تقليته مع الخضار، أو إضافته إلى السلطات، أو الصلصات، أو للحصول على نكهة إضافية.

إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي، فإن إعطاء الأولوية للتمارين الرياضية المنتظمة أمر أساسي للحفاظ على صحة القلب، احرص على القيام بهذه التغييرات الغذائية والتزم بالبقاء نشطًا لتنظيم مستويات الكوليسترول وتعزيز الصحة.