40 دولة تستورد البطاطا الحلوة من مصر.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

" البطاطا الحلوة" تزرع مع بداية فصل الشتاء وتحديداً فى نهاية شهر نوفمبر أو بداية ديسمبر، وبعد مرور 3 أشهر يبدأ موسم الحصاد في نهاية فبراير أو بداية مارس، بحسب مدة الزراعة، و تحتل المركز الرابع بين أهم الصادرات الزراعية المصرية.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الدول التي تستورد البطاطا من مصر:



1- هولندا 18 ألف و307 أطنان.

2- السعودية 13 ألف و99 طنا.

3- الامارات 7 آلاف و127 طنا.

4- فرنسا 6643 طنا.

5- إنجلترا 6376 طنا.

6- إيطاليا 2041 طنا.

7- الأردن 1991 طنا.

8- اسبانيا 1252 طنا.

9- الكويت 1076 طنا.

10- قطر 936 طنا.

11- لبنان 610 أطنان.

12- البحرين 566.

13- روسيا 545 طنا.

14- رومانيا 415 طنا.

15- الدنمارك 415 طنا.

16- كرواتيا 367 طنا.

17- السويد 336 طنا.

18- المجر 270 طنا.

19- اليونان 252 طنا.

20- التشيك 234 طنا.

21- سلوفنيا 229 طنا.

22- تركيا 206 أطنان.

23- سويسرا 185 طنا.

24- عمان 168 طنا.

25- بلغاريا 154 طنا.

26- المانيا 142 طنا.

27- بولندا 130 طنا.

28- فلسطين 81 طنا.

29- ايرلندا 67 طنا.

30- المالديف 64 طنا.

31- البرتغال 58 طنا.

32- الجزائر 25 طنا.

33- كندا 24 طنا.

34- أمريكا 24 طنا.

35- سيشل 23 طنا.

36- بلجيكا 21 طنا.

37- النمسا 20 طنا.

38- باربادوس 17 طنا.

39- قبرص 14 طنا.

40- سوريا 10 أطنان.

