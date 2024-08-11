كيف يساعدك البروكلى فى إنقاص الوزن؟

كتبت فاطمة خليل

هناك العديد من الأطعمة التي تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، وبالتالي زيادة عدد السعرات الحرارية المحروقة، ومنها البروكلي، وهو نبات يمكنك إضافته إلى نظامك الغذائي، خاصة أنه غني بالألياف والفيتامينات والمعادن ومنخفض السعرات الحرارية، في هذا التقرير نتعرف على كيف يساعدك البروكلي في تقليل الوزن، بحسب موقع "تايمز ناو".

كيف يساعدك البروكلي في إنقاص الوزن؟

البروكلي منخفض السعرات الحرارية بحوالي 55 سعرة حرارية فقط لكل كوب، تمنحك هذه الكثافة المنخفضة من السعرات الحرارية الفرصة لتناول كميات أكبر دون زيادة تناول السعرات الحرارية، وبالتالي يسهل عليك البقاء ضمن حدود السعرات الحرارية اليومية.

البروكلي غني بالألياف الغذائية بحوالي 2.4 جرام لكل كوب، تساعد الألياف في إضافة الحجم إلى وجباتك، وبالتالي تعزيز الشعور بالشبع وتقليل تناول الطعام بشكل عام.

كما أنه يبطئ عملية الهضم، وبالتالي يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم ومنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

يحتوي البروكلي على السلفورافان الذي يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن عن طريق تعزيز قدرة الجسم على حرق الدهون.

يساعد السلفورافان على تنشيط بعض الإنزيمات التي تحفز عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي، تساعد في تقليل الدهون.

يحتوي البروكلي على نسبة عالية من الماء حيث تبلغ نسبة الماء فيه حوالي 90٪، إنه طعام مرطب يساعدك على تحقيق تناول السوائل اليومي.

يمكن للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء أن تساعدك على الشعور بالشبع مع عدد أقل من السعرات الحرارية، وبالتالي تقليل فرص الإفراط في تناول الطعام.

يحتوي البروكلي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامينات C و K و A إلى جانب حمض الفوليك والبوتاسيوم. إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا مقيدًا بالسعرات الحرارية، فمن المهم أن تختار أطعمة غنية بالعناصر الغذائية للتأكد من أنك تتناول أطعمة تساعد في تلبية احتياجاتك الغذائية أثناء فقدان الوزن.

يحتوي البروكلي على مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) منخفض مما يساعد على منع ارتفاع مستويات السكر في الدم مما قد يؤدي إلى الجوع والإفراط في تناول الطعام. عندما يكون مستوى السكر في الدم ثابتًا، يساعد ذلك في الحفاظ على طاقتك ثابتة، وبالتالي تقليل الحاجة إلى تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات.

خصائص مضادة للالتهابات

يرتبط الالتهاب المزمن بزيادة الوزن وصعوبة إنقاص الوزن. يمكن لمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات الموجودة في البروكلي مثل الفلافونويد والكاروتينات أن تساعد في تقليل الالتهاب، وبالتالي، تسهيل إنقاص الوزن.

قد لا يحتوي البروكلي على نسبة عالية من البروتين مثل المنتجات الحيوانية، ومع ذلك، فإنه يحتوي على نسبة بروتين أعلى نسبيًا من عدد السعرات الحرارية مقارنة بالعديد من الخضروات الأخرى.

يلعب البروتين دورًا مهمًا في الحفاظ على كتلة العضلات أثناء إنقاص الوزن ما يساعد بدوره في الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي لديك.