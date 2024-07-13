للتغلب على حرارة الجو.. تناول الخيار والطماطم والبطيخ والشمام لترطيب الجسم

كتبت أمل علام

مع ارتفاع حرارة الجو يزداد افراز العرق وفقدان السوائل، مما يتطلب الحصول على الكثير من الماء والسوائل، وتناول الكثير من الخضروات والفواكة التي تحتوى على الماء وتساعد على ترطيب الجسم، واهم هذه الخضروات هو الخيار والطماطمن والبطيخ والشمام.

من جانبها كشفت جمعية القلب الأمريكية،.إن الحفاظ على رطوبة الجسم قد يساعدك على عيش حياة أطول وأكثر صحة، ويؤكد خبراء الصحة، إنه رغم أهمية السوائل، فإن الترطيب لا يأتي فقط من الماء، حيث يأتي ما لا يقل عن 19% من كمية الماء التي يتناولها البالغون في الولايات المتحدة من الأطعمة الغنية بالمياه، وليس من الصعب العثور على هذه الأطعمة،

قالت بيني كريس إيثرتون، أستاذة علوم التغذية بجامعة ولاية بنسلفانيا في بنسلفانيا، "تحتوي العديد من الأطعمة على نسبة عالية من الماء، وخاصة الفواكه والخضراوات، إن تناول هذه الأطعمة هو وسيلة للمساعدة في الحفاظ على حالة ترطيب جيدة للجسم.

وأضافت، إنه على الرغم من عدم احتوائه على سعرات حرارية، يلعب الماء دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الإنسان، فهو يمنع الجفاف، ويساعد في تخليص الجسم من الفضلات، ويرطب المفاصل، ويحمي الحبل الشوكي، ويساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم في النطاق الطبيعي، ويساعد في التخلص من وزن الجسم، ويمكن أن يساعد في تقليل السعرات الحرارية عند استبداله بالمشروبات المحلاة مثل الصودا أو الشاي المثلج.

توصي الأكاديمية الوطنية للطب، الرجال بتناول 13 كوبًا من الماء يوميًا (بسعة 8 أونصات) والنساء بـ 9 أكواب، أو أكثر إذا كن حوامل أو مرضعات، يحدث الجفاف عندما لا يستهلك الناس ما يكفي، وقد تظهر الأعراض مع نقص في الماء يصل إلى 2% أقل من الكمية الموصى بها. قد تشمل الأعراض التعب أو الارتباك أو فقدان الذاكرة قصيرة المدى وتقلبات المزاج مثل الإنفعال أو الاكتئاب.

وأوضحت كريس إيثيرتون، إن الأمر المهم هو البقاء رطبًا - بغض النظر عن مصدر الماء، عند البحث عن أطعمة غنية بالمياه، توجه مباشرة إلى قسم المنتجات، كما تقول جورجيا جونز، الأستاذة المساعدة في قسم التغذية بجامعة نبراسكا في لينكولن.

وأضافت، إنه يجب أن تتناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على 85% على الأقل من الماء"، يتصدر الخيار القائمة، حيث يحتوي على حوالي 95% من الماء، وفقًا لكريس إيثرتون، كما أنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف وفيتاميني K وA ، موضحة، إن الشيء الجميل في الفواكه والخضروات هو أنها تحتوي على بعض العناصر الغذائية المهمة بالإضافة إلى الماء، و تعتبر الطماطم مصدرًا جيدًا آخر للترطيب، إلى جانب الشمام والبطيخ، كما يعد الكرفس والخوخ والكوسة والفجل من الخضروات الغنية بالمياه، كما يمكن أن يوفر الخس أيضًا كمية جيدة من الماء".

قالت كريس إيثرتون، إن تناول الفاكهة كوجبة خفيفة يعد وسيلة جيدة للحصول على الترطيب الإضافي اللازم بعد ممارسة الرياضة أو الأنشطة الأخرى التي تسبب الكثير من التعرق، ولكن لا تنس شرب الماء، عند اختيار الأطعمة للترطيب أو لأي غرض آخر فإنه من المهم البحث عن مجموعة متنوعة، "لا تلتزم بنوع واحد فقط، كن على استعداد لتجربة أشياء جديدة".

قالت كريس إيثرتون، إن المشروبات التي تحتوي على الكحول أو الكافيين، بما في ذلك العديد من مشروبات الطاقة الشهيرة، ليست جيدة لترطيب الجسم، يمكن أن تؤدي هذه المشروبات إلى تفاقم الجفاف، وغالبًا ما تحتوي المشروبات الرياضية على الكثير من السكر، إنها ليست مصدرًا جيدًا للسوائل للحفاظ على ترطيب الجسم، يجب عليك قراءة الملصقات، تذكر أن الفواكه والخضروات لا يمكنها أن تحل محل السوائل اليومية بشكل كامل، كما تقول كريس إيثرتون.