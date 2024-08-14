أسباب القىء عند الأطفال.. متى يكون خطرا؟

كتبت فاطمة خليل

قالت الدكتورة هبة نبيل محمد عزمى، استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى التحرير العام التابعة لمديرية الصحة بالجيزة، إن القىء من المشاكل الشائعة لدى الكثير من الأطفال وله العديد من الأسباب وأهمها وأكثرها شيوعا النزلات المعوية.

وأوضحت أن هناك أسبابا أخرى للقىء عند الأطفال مثل الإفراط فى الرضاعة ( over feeding) وكذلك زيادة افرازات مخاطية من الأنف تنزل مع البلع للبطن و تسبب القىء المصحوب بالمخاط.

وأشارت الدكتورة هبة نبيل محمد عزمى إلى أنه قد يكون سبب القىء أيضا التهاب فى الجهاز العصبى المركزى (ويكون هناك اضطراب فى درجة الوعى لدى ويكون القئ مندفعا وسريعا) .

وأضافت استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى التحرير العام أن تضيق بواب المعدة أو مرض CHPS و ويكون فى اول شهرين من عمر الطفل و يكون ترجيع لبن بدون تغيير لونه، مضيفة أن الانسداد المعوى قد يكون أيضا من أسباب القىء.

وتابعت الدكتورة هبة نبيل أنه في بعض الحالات يكون القىء خطيرا ويجب التوجه فورا إلى الطوارئ بأحد المستشفيات إذا كان القىء مستمرا ولا يتوقف أو مصحوبا باضطراب فى درجه الوعى أو مصحوبا بدم أو مصحوبا بامساك او براز يشبه الجيلى مع ضرورة محاولة وقف الترجيع فورا قبل الوصول للمستشفى بحقنة من الصيدلية لوقف الترجيع بعد استشارة الطبيب.



