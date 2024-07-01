مشروب صحى يساعدك على تهدئة أمعائك والتخلص من الرغبة فى القئ.. اعرفه

كتبت مروة محمود الياس

تشعر في أوقات كثيرة أنك لست بخير وتعانى من اضطراب في الأمعاء؟، سبب لك شعور بالقئ والغثيان، هذا المشروب المذهل قد يساعدك على تهدئة معدتك وتحسين هضمك والتخلص من الشعور بالرغبة في التقيو.

وفقا لتقرير نشر في موقع vinmec فإن الكثير من المشروبات والخطوات البسيطة يمكن أن تساعد في علاج اضطراب المعدة والشعور بالقئ، ولعل الاهتمام بتناول طعام صحى غير دسم، مع الاهتمام بتناول البسكويت المملح إذا امكنك، فضلا عن تمارين التنفس بأخذ نفسا عميقا يساعد بشكل كبير على التخلص من الرغبة في التقيؤ.

وأوضح التقرير، أن مشروب القرنفل الخفيف يساعد على التخلص والتحكم في الرغبة في الغثيان والقئ، وهو علاج مؤقت لتلك المشكلة يعمل على تهدئة المعدة والرغبة في القئ، وأوضح كذلك أن القرنفل يحتوى على مركبات معقدة مثل الأوجينول، هذه المضادات وغيرها تساعد على منع البكتيريا ومضادة لها، فضلا عن أنها تعزز من الشعور بالهدوء في المعدة، وخاصة القئ الذى ينتج عن الدوخة والدوار.

وهنا نصح التقرير بضرورة الاهتمام بالتوازن في تناول مشروب القرنقل، وعدم الاسراف في تناوله، فيجب نقع حبات القرنفل في كوب واضف عليه الماء المغلى واتركه حوالى 15 دقيقة، وتناوله دافئا، ولابد من الاهتمام بالبعد عن المثيرات للغثيان والقئ، والبحث وراء السبب المرضى المسبب لهذه المشكة، فقد يكون تسمما غذائيا او مشكلات بالأمعاء والمعدة وغيرها الكثير من الأسباب