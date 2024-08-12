عادات صباحية تساعدك على تعزيز هرمونات السعادة فى جسمك

كتبت إيناس البنا

الإندورفين هو نوع من النواقل العصبية التى ينتجها الجهاز العصبي المركزي والغدة النخامية، غالبًا ما يشار إليها باسم "هرمونات السعادة"، لأنها تعمل كمسكنات طبيعية للألم ومحسنات للمزاج، عندما يتم إطلاق الإندورفين فإنها تقلل من إدراك الألم ويمكن أن تؤدي إلى الشعور بالنشوة.

يمكن لبعض العادات الصباحية، وفقا لموقع هيلث لاين، أن تعزز بشكل كبير إنتاج الإندورفين والمواد الكيميائية الأخرى التى تعزز الحالة المزاجية، مثل السيروتونين والدوبامين، وتعمل هذه الأنشطة على تحفيز نظام المكافأة فى الدماغ، وتعزيز الاسترخاء، وتقليل التوتر، ما يؤدي إلى تحسن عام فى الصحة العقلية ونظرة أكثر إيجابية للحياة.

8 عادات صباحية يمكن أن تساعد على تعزيز هرمونات السعادة لديك:

1. ممارسة الرياضة

يحفز النشاط البدني إفراز الإندورفينات، وهي مسكنات طبيعية للألم ومحسنات للمزاج، حاول ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة إلى الشديدة لمدة 30 دقيقة على الأقل، وقد يشمل ذلك الركض أو ركوب الدراجات أو ممارسة اليوجا أو حتى المشي السريع.

2. التعرض لأشعة الشمس

يزيد ضوء الشمس من مستويات السيروتونين، مما قد يحسن الحالة المزاجية ويساعدك على الشعور بالهدوء والتركيز، اقضى ما لا يقل عن 15 إلى 30 دقيقة خارج المنزل في الصباح، وإذا أمكن، مارس روتينك الرياضي في الهواء الطلق أو استمتع بوجبة الإفطار في الفناء.

3. وجبة إفطار صحية

يمكن أن تعمل وجبة الإفطار المغذية على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير العناصر الغذائية الأساسية التي تعزز وظائف المخ وتنظيم الحالة المزاجية. احرص على تضمين البروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة في وجبة الإفطار.

4. التأمل

يمكن أن تساعد تمارين التأمل والتنفس العميق في تقليل التوتر وزيادة إفراز الإندورفين، خصص من 10 إلى 15 دقيقة كل صباح لممارسة التأمل الذهني أو تمارين التنفس العميق، ابحث عن مكان هادئ وركز على أنفاسك، واستنشق بعمق من خلال الأنف وزفر من خلال الفم.

5. الاستماع إلى الموسيقى

يمكن للموسيقى أن تحفز إنتاج الإندورفين والمواد الكيميائية الأخرى التي تبعث على الشعور بالسعادة مثل الدوبامين، قم بإنشاء قائمة تشغيل لأغانيك المفضلة المبهجة واستمع إليها أثناء استعدادك في الصباح، قم بالغناء أو الرقص إذا كنت ترغب في ذلك.

6. التمدد

يمكن أن يساعد التمدد على تحسين الدورة الدموية والمرونة، مما يقلل من توتر العضلات ويعزز الشعور بالرفاهية، قم بدمج روتين التمدد لمدة 5-10 دقائق في الصباح. ركز على مجموعات العضلات الرئيسية واحتفظ بكل تمدد لمدة 30 ثانية تقريبًا.

7. الترطيب

ابدأ يومك بكوب من الماء، واستمر في شرب الماء طوال الصباح، يمكنك أيضًا إضافة شريحة من الليمون لإضفاء لمسة منعشة.