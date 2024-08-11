كيف يساعد فيتامين B1 فى علاج الإمساك؟

كتب حسام الشقويرى

تناول نظام غذائي متوازن، بجانب الاستهلاك المتكرر للمياه والمشروبات الصحية الأخرى، بالإضافة إلى روتين اللياقة البدنية المنتظم، يمكن أن يساعد في منع الإمساك، كما أن زيادة تناول الألياف تدريجيًا يمكن أن يساعد أيضًا في تليين البراز وتسهيل حركة الأمعاء، وبينما تبحث عن أطعمة صحية، لا تنسَ تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين ب1، فقد يساعد هذا الفيتامين في توفير الراحة أو منع الإمساك.

فيتامين ب1 أو الثيامين هو عنصر غذائي حيوي يمكن أن يساعد في الحفاظ على عمل جسمك بسلاسة، دوره الرئيسي هو توفير الطاقة، فهو يضمن تحويل الطعام الذي نتناوله بكفاءة إلى الطاقة التي نحتاجها لتجاوز يومنا، ووفقا لما نشره موقع healthshots.

والإمساك هو حالة شائعة حيث تتبرز أقل من ثلاث مرات في الأسبوع، وعندما تفعل ذلك، يكون البراز صلبًا، إذا كنت تعاني من الإمساك، فسيكون من الصعب أو المؤلم إخراج البراز، وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلىـ إنه أحد أكثر الاضطرابات الوظيفية شيوعًا في الجهاز الهضمي لدى كبار السن.

فيتامين ب1 لعلاج الإمساك

يمكن أن يكون الإمساك تجربة غير مريحة ومحبطة، إلى جانب تناول الألياف، قد يُنصح بتناول المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين ب كما وجد أن الأشخاص الذين تناولوا أطعمة تحتوي على فيتامين ب1 كانوا أقل عرضة للإصابة بالإمساك.



ويساعد الثيامين الموجود فى فيتامين ب1 في الأداء السلس لعضلات الأمعاء، وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة ومنع الانزعاج المرتبط بالإمساك من خلال دعم وظيفة عضلات الأمعاء، ويساعد الثيامين الطعام على التحرك بكفاءة عبر الجهاز الهضمي، ما يخفف الإمساك ويجلب الراحة التي تشتد الحاجة إليها.

مصادر فيتامين ب1

الأرز البني: على عكس الأرز الأبيض، يحتفظ الأرز البني بنخالته وجنينه، مما يجعله مصدرًا أغنى للثيامين. يمكنك أن تبدأ يومك بوعاء من الأرز البني.



جنين القمح: جنين القمح هو الجزء الغني بالعناصر الغذائية من حبة القمح.



الذرة الرفيعة



العدس: من العدس الغني بالدهون إلى العدس البسيط، يعد العدس مصدرًا متعدد الاستخدامات للثيامين. فهو يوفر الدفء والغذاء، وهو مثالي لوجبة مريحة.



الحمص: يعتبر الحمص مصدرًا جيدًا للثيامين،



الفاصوليا السوداء



المكسرات والبذور: المكسرات والبذور غنية بالثيامين، وهي تشكل وجبات خفيفة سهلة التحضير.



السبانخ: غنية بالثيامين، ويمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من الأطباق



البازلاء الخضراء مليئة بالثيامين ويمكن إضافتها إلى كل شيء



البرتقال: البرتقال من الفواكه اللذيذة التي لا تعد من الأطعمة اللذيذة فحسب، بل إنها أيضًا مصدر رائع للثيامين. فتناول كوب من عصير البرتقال الطازج في الصباح يمكن أن يعزز مستويات الثيامين في جسمك.



البطيخ: البطيخ فاكهة مرطبة وغنية بالثيامين ويمكن الاستمتاع بها كوجبة خفيفة منعشة أو إضافتها إلى السلطات للحصول على تغذية إضافية.



البيض: يعد البيض من العناصر الأساسية في وجبة الإفطار في العديد من الأسر، ويمكن الاستمتاع به بأشكال مختلفة مثل البيض المخفوق أو المسلوق أو المحضر على شكل عجة. فهو ليس لذيذًا فحسب، بل إنه أيضًا مصدر جيد للثيامين.



الأسماك: تعتبر الأسماك مثل الماكريل والتونة غنية بالثيامين، ويمكن إدراجها في وجباتك