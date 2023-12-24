الإخراج نعمة.. استشارى يوضح مخاطر عدم التبرز بالأيام منها الانسداد المعوي

كتبت مروة محمود الياس

عملية الإخراج بالجسم نعمة، حكمة لا يعيها البعض، فالبراز يخرج السموم من الجسم فهو عملية صحية جيدة يقوم بها الجسم يوميًا أو كل يومين للتخلص من آثار السموم بداخله، والانسداد المعوي مشكلة معوية كبيرة عندما يتعرض لها الشخص لابد من نقله الفوري إلى المستشفى للتعامل الطبى المتخصص، الذي يعمل على التخلص وعلاج هذه المشكلة بسرعة كبيرة لأن مضاعفاتها خطيرة جدًا، قد تصل حد تهديد الحياة، هذا ما أكده الدكتور ماهر الجارحي استشاري أمراض الباطنة والصدر ونائب رئيس مستشفى حميات إمبابة.

وأوضح الدكتور ماهر أنه عندما يمتنع الجسم عن التبرز لفترة طويلة جدًا أو تتوقف عملية الإخراج بشكل كامل يصبح الأمر خطيرًا، ولهذه المشكلة مجموعة من العلامات تؤكد خطورة الحالة كما يوضحها الدكتور ماهر، ومنها امتناع تام عن الإخراج وعدم القدرة على التبرز لفتره قد تتخطى العشرة أيام فأكثر، هنا يبدأ البطن بالتحجر، وتظهر علامات انتفاخ شديدة على البطن، ويعاني المريض خلالها من آلام شديدة وتيبس حاد ملحوظ في هذه المنطقة، مع عدم قدرة على تناول الطعام، مع الغثيان والتقيؤ، مع محاولات فاشلة من التبرز دون جدوى، هنا يجب نقل المريض مباشرة الى المستشفى لاكتشاف مدى اصابته بالانسداد المعوي الخطير.

خطورة الانسداد المعوي - حسبما يوضحها استشاري الباطنة - تكمن في إمكانية تيبس بواقى الطعام والمستخلصات الهضمية داخل الأمعاء، وهو ما قد يجعله يلتف حول نفسه ما تعد حالة حرجة قد تصل حد الغرغرينا وبالتالي الوفاة إذا لم يتم إسعاف الحالة.

لذا فكلما انتبهنا للحالة مبكرًا وطلبنا التدخل الطبي السريع من المستشفى كان ذلك وقاية من حدوث هذه المشكلة الخطيرة، ولذا ينصح "د.ماهر" بضرورة الاهتمام بملاحظة أية أعراض خطيرة أو مزعجة بالبطن كالسالف ذكرها، وطلب المساعدة الطبية المتخصصة فورا.