حديقة حيوان دبلن تنظم ورشة عمل لتعليم أنثى إنسان الغاب الرضاعة الطبيعية

كتبت أمل علام

تتلقى أنثى إنسان الغاب الحامل درسًا رئيسيًا في الرضاعة الطبيعية من 30 امرأة في ورشة عمل غير عادية للأمهات، حيث أنجبت أنثى إنسان الغاب موجور، البالغة من العمر 19 عامًا، في حديقة حيوان دبلن، مولودًا ذكرًا، وتقوم 30 امرأة قضت وقتًا في إرضاع أطفالهن أمامها قبل الولادة لتعليمها على كيفية الرضاعة الطبيعية.



كيفية ارضاع الطفل الصغير

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن موجورأنجبت طفلين سابقًا في عامي 2019 و 2022 لكنها واجهت صعوبة في الرضاعة الطبيعية، وتوفي كلا الطفلين بعد فترة وجيزة من الولادة، استعدادًا لولادة هذا المولود الجديد، واستعانت حديقة حيوان دبلن بمساعدة 30 امرأة مرضعة شاركن في ورشة عمل غير عادية للأمهات، وقد انتهزت نورا مورفي، وهي أم جديدة من راثفارنهام في دبلن، فرصة المشاركة في المشروع.

وأوضحت حديقة حيوان دبلن في أيرلندا، إن "إنسان الغاب هو نوع مهدد بالانقراض، حيث تلد الإناث عادة كل 3 إلى 5 سنوات، طفلًا واحدًا في كل مرة، مما يعني أن هذه الولادة لها أهمية كبيرة".

يعتبر الملف الجيني لسيبو مهمًا للغاية لبرنامج تربية إنسان الغاب الأوروبي، ويسعد فريق حديقة حيوان دبلن بأكمله برؤية إرثه حيًا من خلال هذا الطفل"، مع نسلها السابق، لم تظهر موجور الصفات الأمومية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الرضاعة الطبيعية، خلال السنوات الثلاث الأولى من حياة رضيع إنسان الغاب، فإنه يعتمد بشكل كامل على والدته في الغذاء والتنقل، بحسب ما أوضحت حديقة حيوان دبلن، إنهم يتشبثون بأمهم أثناء تحركها، ويتغذون على حليب ثديها، وهذا يعني أن الصفات الأمومية ضرورية للغاية لصحة الرضيع.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه قبيل ولادة طفلها الجديد، وجهت حديقة حيوان دبلن نداءً للمتطوعين من مجموعات الرضاعة الطبيعية في دبلن وما حولها.



المولود الجديد

اشتركت 30 امرأة وقضت وقتًا في إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية أمام موجور في الأشهر التي سبقت الولادة، وكان موجور "مهتمًا للغاية" بمشاهدة النساء، وفقًا لحديقة حيوان دبلن.



كانت تحدق فيك وهي تنظر حقًا إلى ما كنت تفعله، كانت تفرز الحليب من يديها مع مرور الوقت، بينما حاولت موجور إطعام طفلها، إلا أنها لسوء الحظ لم تضعه في الوضع الصحيح للتغذية، وقرر حراس حديقة الحيوانات البدء في إطعامه من الزجاجة.

وأوضحت حديقة حيوان دبلن: "وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، فإننا لا نتدخل عادة في مثل هذه المواقف لضمان أن تكون الظروف طبيعية قدر الإمكان".

ومع ذلك، ونظرا لأهمية هذا الطفل وملامحه الجينية الموروثة من والده سيبو، فقد تم اتخاذ القرار الصعب بفصل الطفل عن موجور والبدء في إطعامه بالزجاجة، ويتولى حراس حديقة الحيوانات الآن رعاية الطفل، قبل نقله إلى Monkey World - مركز إنقاذ القردة في دورست.

وأضاف الفريق أن "الطفل سيستمر في تلقي الرعاية من فريق رعاية الحيوانات في حديقة حيوان دبلن لبضعة أسابيع أخرى، قبل أن ينتقل إلى منزله الجديد".

وأضافت الصحيفة، لقد وقع الفريق بأكمله في حبه بشكل كبير، وسيكون من الصعب أن نقول له وداعًا، ولكننا على ثقة من أنه سيتم إرساله إلى أفضل مكان ممكن لمواصلة التطور والازدهار.