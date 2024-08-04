كيف تحمى طفلك من الإصابة بالنزلة المعوية في حر الصيف؟

كتبت مروة محمود الياس

في تلك الأجواء الحارة ومع تغير درجات الحرارة ووصولها إلى ذروتها في كثير من الأيام، فنحن في أكثر الشهور سخونة وذروة في درجات الحرارة، تكثر الإصابة ببعض الأمراض والتي من بينها النزلة المعوية التي تنتشر بسهولة في تلك الأجواء خاصة بين الصغار، هذه النزلات يكون فيها الاضطرابات المعوية شديدة، مع الرغبة في التقيؤ مع ارتفاع في درجات الحرارة وأوجاع ومغص وتقلصات في البطن، ولا شك أن سيولة البراز علامة دالة عليها، هذا ما أكدت عليه الدكتورة هبة نبيل أخصائي الأطفال وحديثي الولادة قصر العينى، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".

وتابعت الدكتورة هبة حديثها مؤكدة أن الإصابة بالنزلة المعوية تكون على الدوام نتيجة الكثير من الأسباب، فتناولك لطعام فاسد ليس هو السبب الوحيد لإصابتك بالنزلة المعوية كما يعتقد البعض خطأ، بل يمكن أن تكون هناك الكثير من الأسباب والتي من بينها:

الإصابة بعدوى بكتيرية

قد يصاب البعض بالروتا فيروس مسببة أعراض النزلة المعوية

تناول مشروبات غير جيدة المصدر وملوثة

الإصابة بعدوى فيروسية وطفيليات

ومن أبرز النصائح التي يمكن أن تقلل من فرص إصابة طفلك خلال فصل الصيف بالنزله المعوية حسب أخصائية الأطفال :

اهتم بمصدر طعام طفلك وأعد وجباته منزليا

اغسل الخضروات والفاكهة جيدًا دون تهاون

لا يشرب الطفل مشروبًا أو مياه ملوثة من أى مصدر غير معروف

غسيل الأيدي الدائم أهم عادة تعلمها لطفلك

الوجبات الجاهزة والسريعة يجب أن تتوقف عن إعطائها لطفلك

اهتم بالنظام الغذائي لطفلك وجعله نظامًا صحيًا غني بالخضروات والفاكهة والألياف

حماية الطفل من الجفاف خلال فصل الصيف من خلال شرب الكثير من المياه والسوائل الصحية غير السكرية.