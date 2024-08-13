أضرار المكوث في الحمام لفترة طويلة.. من البواسير حتى مشكلات المعدة

كتبت مروة محمود الياس

المكوث لفترات طويلة وقضاء الوقت الطويل أثناء التبرز، أمر غير محمود، قد يسبب أعراضًا مرضية كثيرة، وهو ما يحذر منه تقرير نشر في موقع punchng موضحًا أنه لا يصح أبدًا الجلوس وقضاء الوقت الطويل أثناء التبرز، أو التبول كذلك، وذلك لأن له بعض المضار الصحية والتي من بينها:

إضطرابات حادة بالمعدة وذلك لأنها تعزز من التهابات الأمعاء وتورمها

يمكن أن تؤدي هذه العادة إلى التهاب البواسير لمن يعانون منها

من السهل انتقال العدوى داخل الحمام والجلوس طويلة ما يرفع الفرص انتقال العدوى المختلفة في هذا المكان

زيادة فرص الإصابة بالتهابات الزائدة

رفع الفرص الإصابة بالالتهابات في القولون

رفع فرص الإصابة ببعض الأورام الحميدة

زيادة حدة الأعراض المرضية للقولون العصبي



قال الدكتور كمال السيد استشاري المسالك البولية بقصر العينى إن اتخاذ هذه العادة أمر غير صحي والتي تؤدي إلى هذه المشكلات:

يمكن أن يتسبب الأمر في ضعف سريان الدم في الجسم وبالتالي التنميل في بعض الأطراف

زيادة حدة البواسير والتهاباتها ومشكلاتها وآلامها وإزعاجها

زيادة حدة أعراض البواسير مثل الألم والحرقة والشعور بالانزعاج الشديد عند الانتهاء من التبرز

يمكن أن يرفع فرص الإصابة بالنزيف أو البراز الدموي كلما طال الوقت خاصة للمرضى بمشكلات في الشرج والمستقيم

وطالب بالمكوث فترة معتدلة داخل الحمام دون الحاجة للإطالة لأى سبب من الأسباب، ومحاولة التركيز على التخلص أولاً بأول من البراز والبول وعدم حبسهما، فضلا عن التنظيف الجيد لليدين بعد الانتهاء منهما.