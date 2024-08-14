أخبار × 24 ساعة.. مصدر حكومى: خطة لتقليل عدد المواد فى الثانوية العامة

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

وزارة التعليم: متابعة التزام المدارس الخاصة والدولية بتحصيل الرسوم الدراسية

مصر تفتتح المقر الجديد لسفارتها في العاصمة الصومالية مقديشيو

وزارة التعليم: التزام الطلاب بالزى المدرسى وعدم الإجبار على شرائه من مكان معين

وزير التعليم: إجراءات قانونية ضد المتغيبين من المعلمين بسبب الدروس الخصوصية

وزارة التعليم تحذر المدارس من تحصيل أى مبالغ مالية من أولياء الأمور تحت أى مسمى

وزير الخارجية يجتمع بقيادات الوزارة المعنيين بالتحول الرقمى للخدمات القنصلية

الرئيس السيسى يتابع تنفيذ توجيهاته للحكومة بإعداد حزمة تيسيرات ضريبية.. إنفوجراف

"100 يوم صحة" قدمت أكثر من 18 مليون و423 ألف خدمة مجانية خلال 12 يوما

طقس غد .. حار رطب نهارا مع انخفاض الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

مصدر حكومى: خطة لتقليل عدد المواد فى الثانوية العامة وفقا للنظم الدولية

محافظ الجيزة: مشروع إسكان حضارى بقرية الديسمى فى الصف لمتضررى السيول

وزير الطيران المدنى يعقد اجتماعًا لاستعراض معوقات انسيابية حركة الركاب

المفتى لشيخ الأزهر: أعاهدكم الالتزام بالمنهج الأزهرى الوسطى بالفتوى.. صور

التعليم العالى: قائمة سوداء بالكيانات الوهمية باسم الجامعات على صفحة الوزارة