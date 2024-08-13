اليوم السابع
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وزارة التعليم: متابعة التزام المدارس الخاصة والدولية بتحصيل الرسوم الدراسية

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 08:59 م
وزارة التعليم: متابعة التزام المدارس الخاصة والدولية بتحصيل الرسوم الدراسية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة وفقا للقرار الوزاري الصادر للعام الدراسي 2024/2025، والإعلان عنها بمكان بارز في كل مدرسة، والالتزام بتشكيل لجان لمراجعة موقف التحصيل الإلكتروني للمصروفات، مع متابعة التزام المدارس الخاصة والدولية بالرسوم الدراسية القانونية والكثافات المقررة، وتدريس المواد القومية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته.

وأوضحت وزارة التعليم أن ذلك يأتى حرصا على تكامل كافة الجهود التي تبذلها الوزارة، من خلال كافة الهيئات والجهات المعنية والتابعة لها، فضلاً عن المديريات التعليمية، والتى تهدف إلى العمل على تهيئة المناخ المناسب والجيد، والأمن، والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبا إلى جنب مع المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي بجميع المدارس، خلال فترة سير العملية التعليمية وفى ضوء سعى الوزارة الدائم لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة.







وزارة التربية والتعليم

تحصيل الرسوم الدراسية

التزام المدارس الخاصة والدولية بتحصيل الرسوم الدراسية




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