وزير التعليم: إجراءات قانونية ضد المتغيبين من المعلمين بسبب الدروس الخصوصية

محمود طه حسين

أرسل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة وعاجلة بشأن مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية فى العام الدراسى المقبل 2024/2025، وبذل كافة الجهود الممكنة لمحاربتها؛ تمهيدا للقضاء عليها،واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد وزير التربية والتعليم، على اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المتغيبين عن المدرسة من المعلمين وغير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم، طبقا للجدول المدرسى، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة تجاه من يمارس المهنة، دون وجه حق، لا سيما ممن هم فى إجازات بدون مرتب، أو إجازات طويلة، ويمارسون التدريس بمراكز خاصة، أو بمقراتهم الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وشدد وزير التعليم، على أن ذلك حرصا على تكامل كافة الجهود التى تبذلها الوزارة، من خلال كافة الهيئات والجهات المعنية والتابعة لها، فضلًا عن المديريات التعليمية، والتى تهدف إلى العمل على تهيئة المناخ المناسب والجيد، والأمن، والصحى لأبنائنا الطلاب، جنبا إلى جنب مع المعلمين، وذلك بمختلف المراحل.

ويبدأ العام الدراسى الجديد 2025 يوم 8 سبتمبر المقبل لطلاب المدارس الدولية و21 من نفس الشهر لطلاب المدارس الرسمية.