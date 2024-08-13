اليوم السابع
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مصر تفتتح المقر الجديد لسفارتها في العاصمة الصومالية مقديشيو

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 08:26 م
مصر تفتتح المقر الجديد لسفارتها في العاصمة الصومالية مقديشيو وزير الخارجية بدر عبد العاطي
أحمد جمعة

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‏في ضوء اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بتعزيز التعاون والعلاقات الأخوية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية، تم افتتاح المقر الجديد لسفارة جمهورية مصر العربية في مقديشيو، اليوم الثلاثاء والذي يعد خطوة هامة نحو دعم وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

اكدت وزارة الخارجية ان مصر تتطلع لفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك العمل على الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين، خاصةً بعد افتتاح خط مباشر لشركة مصر للطيران القاهرة-مقديشيو في شهر يوليو 2024.







مصر

وزارة الخارجية

الصومال

سفارة مصر بالصومال

مقديشيو




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