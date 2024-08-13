محافظ الجيزة: مشروع إسكان حضارى بقرية الديسمى فى الصف لمتضررى السيول

كتبت - مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مشروع الديسمي المتكامل، والذى يعد أحد المشروعات التنموية التى تم تنفيذها للمواطنين التي تضررت وحداتهم السكنية جراء السيول التي تعرضت لها عددًا من قرى مركز ومدينة الصف، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وبدأ محافظ الجيزة جولته بتفقد المشروع المقام بطراز حضاري، وتم إنشاؤه على مساحة 28 فدانا ويضم 32 عمارة سكنية على مسطح 260 م2 للعمارة الواحدة وتتكون من دور أرضي وثلاث أدوار متكررة ويحتوي كل دور على عدد 2 شقه سكنية بمساحة 120 م2 للواحدة بإجمالي 256 وحدة سكنية للمشروع بالكامل.

وعاين المحافظ إحدى الوحدات السكنية المجهزة بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة كنموذج موحد، وذلك ضمن التجهيزات النهائية للبدء في إجراءات تسكين الأهالي.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أن تم تجهيز الوحدات السكنية بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة إلى جانب تدعيم المساكن بالمتنزهات والمسطحات الخضراء والبرجولات كمتنفس للمواطنين مع مراعاة توفير وسائل الري الحديثة للعمل على ري المسطحات الخضراء.

وأوضح المحافظ أنه تم تخطيط المنطقة بالكامل لتوفير كافة الاحتياجات المعيشية وإتاحة سبل الراحة للمواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم.

وأشار إلى أن المشروع راعى إقامة مجموعة من الحظائر لتربية المواشي، والتي تصل إلى 32 مجموعة تضم 8 حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح حوالي 720 م2 مجهزة بالكامل بإجمالي 256 حظيرة.

وتفقد المحافظ مدرسة الديسمي، والمقامة على مساحة 3600م2، والتى تضم دور أرضي وأربعة أدوار لتشمل كافه المراحل التعليمية لأبناء القرية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الثانوية العامة.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، وعلى عبد الله حامد رئيس مركز الصف، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس، وعدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ، ورئيس جهاز التفتيش، ووكيل مديرية الصحة، وممثلي شركات المرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.



