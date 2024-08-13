اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 08:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

المفتى لشيخ الأزهر: أعاهدكم الالتزام بالمنهج الأزهرى الوسطى بالفتوى.. صور

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 07:42 م
المفتى لشيخ الأزهر: أعاهدكم الالتزام بالمنهج الأزهرى الوسطى بالفتوى.. صور الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الدكتور نظير محمد عياد مفتى الجمهورية، رسالة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، جاء فيها:

إلى أستاذى وشيخى فضيلة الإمام الأكبر حَفِظَه الله:

كنتم لنا نعمَ الأب وخيرَ المعلم، غمرتمونى بفضلكم وكرمكم، وشملتمونى برعايتكم، وشرُفتُ بالانتماء لتخصُّص فضيلتكم العلمى، فاستضأتُ بمِشكاتكم، وتعلَّمت على أيديكم، ونهلتُ من منابع معارفكم الرَّصينة، وسأظل اجتهد فى اقتفاء أثركم والاقتداء بمواقفكم فى نصرة الدين والوطن، فالشكر لله على هذه الرعاية، وجزاكم الله خيرًا على صنيعكم بي.

تعلَّمت من خلال ملازمتكم كيف يكون التواضعُ منهجًا وسلوكًا، وخبرنا كيف تكون الحاجة ماسَّة للسعى فى تلبية مطالب العباد، ومناصرة الضُّعفاء والمستضعفين، كما لمسنا وشهدنا مراقبتَكم المولى عزَّ وجلَّ فى كلِّ قولٍ وفعلٍ وعملٍ.

شيخى فضيلة الإمام الأكبر:

إن الأزهر الشريف هو فخر الأمة وبيتها الكبير الذى أتشرَّف بالانتماء إليه؛ دراسةً وعلمًا وعملًا وإدارًة، وقد تربَّيت فى كنف أروقة مسجده العتيق، ومعاهده العظيمة، وجامعته العريقة، ونشأت على منهجه الوسطى، الذى أنار الدنيا وملأها رحمةً وتراحمًا وأخوةً وقيمًا وأخلاقًا.

وأعدكم أن تكون دار الإفتاء المصرية دائما فى حضن الأزهر؛ تعمل تحت رايته، تستقى منه أنوارها وعلومها لتصنع الخير للناس، ولتيسِّر لهم أمورهم، وتخدم وطننا الحبيب "أرض الكنانة" بحبٍّ وإخلاصٍ وتفانٍ.

وأعاهدكم فضيلة الإمام الأكبر عهدًا وثيقًا مؤكَّدًا على الالتزام بالمنهج الأزهرى الوسطى فى كل أبواب الفتوى بالموازيين الشرعيَّة المنضبطة، والاجتهاد المتزن الذى يراعى مقاصد الشريعة ورفعَ الحرج عن الناس.

 

 

FB_IMG_1723564739309

 

 
 
FB_IMG_1723564735427
 
 
IMG-20240813-WA0041
 
 






دار الافتاء

مفتى الجمهورية

الازهر الشريف

الفتوى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة