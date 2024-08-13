وزارة التعليم تحذر المدارس من تحصيل أى مبالغ مالية من أولياء الأمور تحت أى مسمى

محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات للمديريات التعليمية، استعدادًا للعام الدراسى الجديد 2023/2024، مؤكدة على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لتمينهم من متابعة أبنائهم تربويا مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة وذلك بعد انتهاء اليوم الدراسى.

وشددت وزارة التعليم، فى كتاب دورى للمديريات التعليمية، بحظر تحصيل أى مبالغ مالية تحت أى مسمى من الطلاب أو أولياء أمورهم والإحالة الفورية للمساءلة القانونية للمخالفين، والتنبيه المشدد على مديرى المدارس بضرورة غلق الأبواب عقب انتهاء طابور الصباح وإحكام الإشراف عليهاوالتأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بدخول المدرسة وتسجيل بياناتهم فور دخولهم والتأكيد على غلق أبواب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسى بعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب.

وأكدت وزارة التعليم، منع مندوبى المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس أو عرض أى هدايا على العاملين بالمدارس أو الإدارة وكذلك الطلاب، وبصفة خاصة مندوبى توزيع الكتب الخارجية، وعدم استخدام مكبرات الصوت فى الحيز المناسب للمدرسة.