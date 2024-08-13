وزارة التعليم: التزام الطلاب بالزى المدرسى وعدم الإجبار على شرائه من مكان معين

محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابا دوريا، بشأن إجراءات الاستعداد للعام الدراسي الجديد، موضحة أنه حرصا على تكامل كافة الجهود التي تبذلها الوزارة، من خلال كافة الهيئات والجهات المعنية والتابعة لها، فضلاً عن المديريات التعليمية، والتي تهدف إلى العمل على تهيئة المناخ المناسب والجيد، والأمن، والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبا إلى جنب معالمعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي بجميع المدارس، خلال فترة سير العملية التعليمية وفي ضوء سعي الوزارة الدائم لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة والتي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد (2025/2024)؛ فإنه يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، اتخاذ كافة الإجراءات المتعارف عليها والمتعلقة بالعام الدراسي الجديد، والتنبيه بالالتزام مشددًا بما يلي:

أولاً: إجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس:

- الالتزام بالزي المدرسي الموحد، حرضا على الانضباط داخل المدرسة، مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها، والالتزام بتنفيذ ما ورد بالقرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023.

ـ مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كافة الجهود الممكنة لمحاربتها؛ تمهيدا للقضاء عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لا سيما المتغيبين عن المدرسة من المعلمين وغير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم، طبقا للجدول المدرسي، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة تجاه من يمارس المهنة، دون وجه حق، لا سيما ممن هم في إجازات بدون مرتب، أو إجازات طويلة، ويمارسون التدريس بمراكز خاصة، أو بمقراتهم الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ـ التواصل والتنسيق الكامل مع مديريات الأمن؛ لوضع خطة تأمين للمدارس والمنشآت التعليمية وتكثيف عمل الدوريات الراكبة، وضمان توفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين، طوال فترة سير الدراسة والامتحانات، والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.