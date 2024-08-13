اليوم السابع
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التعليم العالى: قائمة سوداء بالكيانات الوهمية باسم الجامعات على صفحة الوزارة

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 06:43 م
التعليم العالى: قائمة سوداء بالكيانات الوهمية باسم الجامعات على صفحة الوزارة الدكتور عادل عبد الغفار
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أن وزارة التعليم العالى نظمت حملة إعلامية بمجرد ظهور نتيجة الثانوية العامة، للتحذير من الكيانات الوهمية باسم الجامعات، موضحا أنها مطلوب من الطلاب الدخول على موقع وزارة التعليم العالى للتعرف على قوائم مؤسسات التعليم العالى المعتمدة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه تم إعداد قائمة سوداء بكافة الكيانات الوهمية التى تم ضبطها بكافة محافظات الجمهورية، داعيا أبناء الطلاب التعرف على هذه الكيانات فى موقع الوزارة والصفحة الرسمية للوزارة حتى لا يقعوا فريسة لها.

وشدد على أن العقوبات رادعة على منتحلى صفة الجامعات للنصب على طلاب الثانوية العامة، مؤكدا أن الضبطية القضائية تقوم بغلق هذه الكيانات الوهمية، وضمها للقائمة السوداء.

 







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