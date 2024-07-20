مشروب من 8 مكونات هيساعدك في محاربة التعب والإرهاق وآلام الجسم

كتبت مروة هريدى

هل تشعر بالضعف أو الإرهاق أو آلام في الجسم؟ قد تكون بحاجة لاستخدام العناصر الغذائية الوفيرة الموجودة في العصائر لتنشيط جسمك واستعادة حيويتك، حيث إن هناك عصائر لبعض الفواكه خاصة المجففة تعتبر رائعة لمحاربة التعب والضعف، ويقدم موقع "تايمز أوف انديا" مشروبًا صحيًا يجمع أكثر من مكون من الفاكهة المجففة لمقاومة التعب وآلام الجسم.

التين

إن الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، توجد بكثرة في التين، وتدعم صحة العظام والعضلات، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين الصحة العامة وتقليل الآلام الجسدية.

التمر

السكريات الطبيعية مثل الفركتوز والسكروز والجلوكوز موجودة بكثرة في التمور وتمنحك شعورًا سريعًا بالشبع، كما أنها تحتوي على مستويات كبيرة من الحديد والمغنيسيوم والألياف الغذائية، والتي تدعم جميعها وظائف العضلات بشكل أفضل وتقاوم التعب.

اللوز

اللوز مصدر رائع للبروتين وفيتامين E والدهون الصحية، وهو ممتاز لتخفيف الآلام الجسدية والضعف لأنه يقوي العظام ويمنح الجسم طاقة تدوم طويلاً ويقلل الالتهاب.

عين الجمل أو الجوز

الذي يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، يقلل الالتهاب ويعزز وظائف المخ، كما يحتوي على الميلاتونين، الذي لديه القدرة على تحسين التعافي من النشاط البدني والتحكم في أنماط النوم.

بذور الشيا

هي بذور صغيرة غنية بالعناصر الغذائية وتحتوي على الألياف والبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي ضرورية لمحاربة التعب لأنها تدعم الترطيب المناسب وتقلل الالتهاب وتوفر الطاقة المستدامة.

الزبيب

لأن الزبيب يحتوي على نسبة عالية من الحديد والكربوهيدرات الطبيعية، فهو يعزز الطاقة ويساعد على تجنب فقر الدم، كما تعمل مضادات الأكسدة الموجودة فيه على مكافحة الإجهاد التأكسدي وتقليل الشعور بالانزعاج في العضلات.

بذور اليقطين

تعتبر بذور اليقطين مصدرًا رائعًا للدهون المفيدة والزنك والمغنيسيوم، وتساعد هذه العناصر الغذائية في تخفيف آلام الجسم من خلال تعزيز نشاط الجهاز المناعي وتقليل الالتهاب ودعم وظيفة العضلات.

بذور زهرة عباد الشمس

تحتوي بذور عباد الشمس على نسبة عالية من المغنيسيوم والبروتين وفيتامين E وهي تعمل على تعزيز الشفاء العضلي وتقليل الالتهابات وتمنحك طاقة ثابتة.

فيما يلى.. طريقة تحضير هذا المشروب من المكونات السابقة:

انقعي التين والتمر والزبيب في وعاء من الماء، وفي وعاء آخر، انقعي اللوز والجوز في الماء طوال الليل أو لمدة 4 ساعات على الأقل لتليينها، ثم انقعي بذور الشيا في وعاء آخر، وفي الصباح، يُفضل استخدام الماء من وعاء التين المنقوع في الخلط، ثم أضيفى كل هذه المكونات المنقوعة مع الزبيب وبذور اليقطين وبذور عباد الشمس والعسل (إذا كنت تستخدمه) إلى الخلاط، حيث سيصبح الخليط ناعمًا وله قوام كريمى ثم تناوله لتحقيق أقصى فائدة صحية.